Акция памяти блокады Ленинграда прошла в Дмитрове

Патриотическая акция направлена на сохранение и передачу знаний о трагических событиях блокады Ленинграда. Организовали мероприятие сотрудники филиала «Княжево» Центрального дворца культуры «Созвездие», советник директора по воспитанию Алена Шаронова и ученики Внуковской средней школы Орудьево.

Акция «Жизнь, деленная на граммы» создана для того, чтобы подчеркнуть значимость каждого кусочка хлеба весом 125 граммов в условиях осады. Ребятам рассказали о тяжелых испытаниях ленинградцев, которые, несмотря на нечеловеческие условия, сохранили свою волю к жизни и победе.

Блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Такие мероприятия воспитывают чувство патриотизма и благодарности за мирное небо над головой.

«Эта акция — не просто напоминание о прошлом, но и важный урок для будущих поколений о несокрушимой силе духа и патриотизме. Мы обязаны передавать эту память из поколения в поколение, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторились», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.