Акция «Ожившие страницы» прошла для юных жителей Дмитрова

Ребятам рассказали, что первые раскраски появились в Нью-Йорке в 1880 году в одном из издательств. Среди детей они стали популярны в 1960-е годы. Девочки с удовольствием разукрашивали сказочных героев и персонажей мультфильмов, а мальчики — автомобили и самолеты.

Детям раздали карандаши, они разрисовали пейзажи, персонажей из Смешариков и фрукты. Все весело и познавательно провели время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».