Акция «Ожившие страницы» прошла для юных жителей Дмитрова

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Коллектив филиала «На Большевистской» Центрального дома культуры «Созвездие» организовал акцию «Ожившие истории». Детям, играющим на площадке, рассказали историю книжки-раскраски.

Ребятам рассказали, что первые раскраски появились в Нью-Йорке в 1880 году в одном из издательств. Среди детей они стали популярны в 1960-е годы. Девочки с удовольствием разукрашивали сказочных героев и персонажей мультфильмов, а мальчики — автомобили и самолеты.

Детям раздали карандаши, они разрисовали пейзажи, персонажей из Смешариков и фрукты. Все весело и познавательно провели время.

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