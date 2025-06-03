Акция «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть» прошла в Красногорске

Участковые в Красногорске провели акцию «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть». В ходе мероприятия, посвященного повышению осведомленности населения о росте дистанционных мошеннических преступлений, сотрудники УМВД России по Красногорскому городскому округу рассказали о популярных схемах обмана доверчивых жителей.

Полицейские предупредили красногорцев об учащающихся случаях звонков от псевдосотрудников банков, подчеркнув, что настоящие работники финансовых организаций никогда не просят по телефону сообщать коды из SMS, данные банковских карт, CVV-коды или другую личную информацию — подобные запросы исходят исключительно от мошенников.

Жителям округа напомнили о необходимости соблюдать правила финансовой безопасности при общении с незнакомцами как по телефону, так и в интернете, а также при покупке или продаже товаров на различных онлайн-площадках.

В рамках акции «Осторожно, мошенники! Не дай себя обмануть» полицейские раздали участникам памятки с советами о том, как избежать мошеннических схем.