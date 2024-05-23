Акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа» пройдет в Мытищах 25 мая

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Мытищах пройдет профилактическая акция «Онкоскрининг. Здоровая кожа». Она состоится 25 мая и для участия не потребуется предварительная запись.

В рамках этого мероприятия каждый житель, достигший 18 лет, сможет пройти диагностику, получить консультацию у онкологов и других специалистов. В рамках акции доступна маммография, рентген-исследование органов грудной клетки, а также возможность сдать ПСА-тест на рак простаты для мужчин старше 40 лет.

Пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию специалистов, таких как онкологи, урологи, гинекологи, оториноларингологи и стоматологи, все за один день. Будут предоставлены различные диагностические процедуры, включая забор анализов, кардиограмму, рентгенодиагностику и маммографию.

Отметим, что благодаря подобным акциям с начала года выявлено восемь случаев онкологии на ранних стадиях, что позволило пациентам получить своевременное лечение.

Пройти осмотр жители смогут 25 мая в поликлинике № 1, в Центре амбулаторной онкологической помощи, 8 этаж, с 8:00 до 14:00. Адрес: улица Воровского, дом 2.

Необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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