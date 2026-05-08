Акция «Окна Победы» прошла в Химках
7 мая в Химках к всероссийской акции «Окна Победы» присоединилась Центральная детская школа искусств. Окна здания украсили белыми голубями, Георгиевскими лентами и другими символами памяти к 81-й годовщине Победы.
Центральная детская школа искусств одной из первых в округе поддержала патриотическую акцию. В оформлении участвовали ученики, преподаватели и активисты Молодой Гвардии. Для украшения фасада они подготовили около 30 белых голубей, которые стали символом мира и благодарности ветеранам.
Директор школы и муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что подобные акции помогают детям лучше понимать историю страны.
«Когда ребенок рисует голубя, Вечный огонь или пишет слова благодарности ветеранам, он начинает чувствовать личную связь с историей своей страны», — сказала она.
Организатором акции выступило местное отделение партии «Единая Россия». К оформлению также присоединились представители молодежных организаций и жители округа.
Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что День Победы остается одной из главных памятных дат для жителей страны.
«Подвиг советского народа навсегда останется примером мужества и любви к Родине. Важно сохранить память о героях для будущих поколений», — отметил он.
Праздничные акции в Химках проходят на разных площадках округа. В преддверии 9 Мая для ветеранов подготовили программу Песни Победы с выступлениями творческих коллективов во дворах домов.
До 28 июня в Галерея имени С. Н. Горшина продолжит работу выставка «Путь к Победе». Посетителям представили архивные материалы и предметы времен Великой Отечественной войны.
В День Победы у монумента Отстоявшим Отчизну состоится памятная акция с минутой молчания и «Вальсом Победы». Жители Подмосковья также смогут принять участие в онлайн-проектах «Бессмертный полк» и «Мой герой».