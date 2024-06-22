Акция «Огненные картины войны» прошла в Луховицах

Фото: Телеканал «360»

В Луховицах в рамках акции «Огненные картины войны» выложили портрет Ивана Григорьевича Воробьева, летчика-испытателя Великой Отечественной войны. Для создания портрета потребовалось шесть тысяч свечей и более четырех часов работы.

Рядом с изображением Воробьева участники акции разместили изображение штурмовика «Ил-2», на котором герой совершил 179 боевых вылетов. В мероприятии участвовали волонтеры, молодогвардейцы и представители луховицкого отделения партии «Единая Россия».

Отметим, что акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память» и приурочена ко Дню памяти и скорби.

По завершении создания «огненной картины» участники провели митинг и почтили память героев минутой молчания.

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