Акция «ОГЭ для родителей» прошла в Центре образования №21

В Центре образования №21 городского округа Богородский состоялась акция «ОГЭ для родителей». В мероприятии приняли участие более ста человек, включая директоров школ, выпускников и их родителей, а также директора Ногинского колледжа Андрея Чистова.

Цель акции — продемонстрировать взрослым процедуру проведения ОГЭ и дать им возможность оценить свои знания в условиях, приближенных к экзаменационным. За процессом внимательно следили исполняющая обязанности начальника Управления образования Эльмира Шумакова и генеральный директор «Парк Ногинск» Олег Карцов.

Участники акции прошли все этапы экзаменационной процедуры: их проверили металлоискателем, зарегистрировали, распечатали задания и объяснили, как заполнять бланки. После этого они приступили к написанию сокращенного варианта ОГЭ по русскому языку.

Генеральный директор «Парк Ногинск» Олег Карцов подчеркнул важность подобных акций для родителей, отметив, что они помогают понять чувства ребенка во время экзамена.

Текст, фото и видео: Ольга Аввакумова.