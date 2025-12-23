Акция «Новый год во дворе» пройдет в микрорайонах Химок

В разных микрорайонах Химок состоятся новогодние мероприятия в рамках акции «Новый год во дворе». Мероприятия проводится при поддержке партии «Единая Россия».

В микрорайоне Сходня праздники организовали на двух площадках — во дворе 2-го Чапаевского переулка и на Ленинградской улице.

«Новогодняя пора — это время, когда особенно важно, чтобы дети чувствовали внимание и заботу. Такие праздники во дворах дают возможность порадовать ребят рядом с домом и создать для них настоящее ощущение волшебства», — обратился к жителям председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Праздничные программы включают игры, конкурсы, а также встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Для детей Новый год — это прежде всего эмоции и впечатления. Во дворе они чувствуют себя свободно — играют, знакомятся, смеются. Такие праздники запоминаются именно своей простотой и живым общением», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Новогодняя программа также прошла в микрорайоне Фирсановка, где в организации мероприятия приняла участие лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.