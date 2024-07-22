Акция «Ночь в парке» собрала 45 тысяч участников в Подмосковье

Более 45 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в масштабном мероприятии «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. О программе дня рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Гости парков увидели арт-выставки современных художников, насладились огненным и световым шоу, послушали концерты и повеселились на неоновых дискотеках. Организаторы провели танцевальные баттлы и показательные выступления артистов художественной самодеятельности. Желающие посмотрели кино под открытым небом.

Каждый парк подготовил уникальную программу. Например, в Одинцове пригласили гостей на иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Парк «Детский городок» в Красногорске организовал интерактивную зону «Причем тут Зенит?». Центральный парк Чехова провел костюмированный заплыв на сапах.

Фестиваль «Достоевский» впервые прошел в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев посоветовал жителям и гостям региона посетить это уникальное мероприятие, которое в дальнейшем может стать ежегодным.

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