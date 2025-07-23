Акция «Ночь в парке» прошла во Фрязине

Во Фрязинском лесопарке прошло яркое и запоминающееся мероприятие «Ночь в парке», которое собрало множество жителей и гостей города. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог найти занятие по душе и провести время с пользой и удовольствием.

Для самых маленьких участников была организована детская анимация «Игры нашего двора», где ребята с удовольствием погружались в атмосферу любимых дворовых забав. Творческие натуры смогли проявить себя на мастер-классах по живописи и созданию комиксов, открывая новые горизонты фантазии и самовыражения.

Любители спорта приняли участие в захватывающих турнирах по баскетболу, волейболу и стритболу, показав свою ловкость и командный дух. Также гости погрузились в атмосферу интригующей игры «Мафия», проверив свою наблюдательность и умение убеждать.

Для тех, кто предпочитает более спокойное времяпрепровождение, была организована совместная читательская сессия «Наши истории», где все желающие смогли насладиться рассказами и поделиться своими впечатлениями.