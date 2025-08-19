Акция «Ночь в парке» прошла в Кузьминском лесопарке в Котельниках

В Кузьминском лесопарке в рамках проекта «Лето в Подмосковье» 16 августа прошло мероприятие «Ночь в парке». В этот вечер гости смогли посетить летний читальный зал, фотовыставку современных художников и творческие мастер-классы.

Для детей организовали веселую анимационную программу. Волонтеры организовали точку сбора гуманитарной помощи для наших военнослужащих в зоне СВО, а также детей, чье детство проходит в непростых условиях. Вечер продолжился концертом на главной сцене, зажигательной дискотекой и кинопоказом под открытым небом.

А уже в следующие выходные, 23 августа, в 19:30 Кузьминский лесопарк снова порадует жителей и гостей Котельников интересным мероприятием — юбилейной акцией «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино.

В программе: семейная сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», байопик о жизни Пушкина «Пророк», а также военная драма «Группа крови», посвященная 80-летию Великой Победы. Все желающие смогут насладиться кинокартинами на свежем воздухе. Вход свободный, без возрастных ограничений.