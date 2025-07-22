Акция «Ночь в парке» прошла в Химках

Три городских парка Химок превратились в площадки для творческих мастер-классов и таинственных квестов. Особой популярностью пользовалась программа в выставочном комплексе «Артишок».

В парках имени Льва Толстого, «Дубки» и Величко прошла серия развлекательных мероприятий под открытым небом. В «Артишоке» гости участвовали в необычном квесте «Ночь в музее», исследуя помещения комплекса при свете фонариков. Вечерняя программа включала чтение мистических историй при свечах и создание аппликаций «Звездное небо».

«Мы постоянно ищем новые форматы, чтобы сделать искусство доступным для всех возрастов», — подчеркнула директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

В течение летнего сезона в городских парках запланированы новые культурные события. Актуальную афишу можно найти на официальных ресурсах администрации и парков Химок — https://t.me/parki_himki.