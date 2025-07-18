Акция «Ночь в парке» пройдет в Жуковском 19 июля

В парке культуры и отдыха в Жуковском пройдет масштабная культурная акция. Мероприятие запланировано 19 июля с 18:00 до 22:00.

Для гостей подготовили насыщенную программу по разным направлениям — искусство, музыка, творчество и кинематограф.

Например, в 18:00 откроются выставка у медиацентра и литературная площадка «Читаем под сиянием луны», пройдет сеанс медитации у сцены «Энергия ночи». В 19:00 на сцене начнется дискотека, а у медиацентра — мастер-класс. В 21:00 гости смогут присоединиться к кинопоказу под открытым небом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.