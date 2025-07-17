Акция «Ночь в парке» пройдет в Одинцове 20 июля

Гостей ждут творческие мастер-классы, концертная программа и кинопоказ под открытым небом. Особое место в программе займет показ классической драмы «Онегин», основанной на бессмертном романе Александра Пушкина. Зрители станут свидетелями вечной истории о любви и роковых ошибках, где столичный циник отвергает искренние чувства юной Татьяны, но спустя годы сам оказывается в роли отвергнутого.

Но центральным событием «Ночи в парке» на Лазутинке станет иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Командам, в которые могут войти все желающие старше 10 лет, с фонариками предстоит за два часа пройти по карте ночной лесной маршрут протяженностью три километра и выполнить интересные задания.