Акция «Ночь в парке» пройдет в Одинцове 20 июля

В парках Одинцовского городского округа 20 июля пройдет масштабная акция «Ночь в парке». Жителей ждет увлекательная программа.
Гостей ждут творческие мастер-классы, концертная программа и кинопоказ под открытым небом. Особое место в программе займет показ классической драмы «Онегин», основанной на бессмертном романе Александра Пушкина. Зрители станут свидетелями вечной истории о любви и роковых ошибках, где столичный циник отвергает искренние чувства юной Татьяны, но спустя годы сам оказывается в роли отвергнутого.
Но центральным событием «Ночи в парке» на Лазутинке станет иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Командам, в которые могут войти все желающие старше 10 лет, с фонариками предстоит за два часа пройти по карте ночной лесной маршрут протяженностью три километра и выполнить интересные задания.
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