Акция «Ночь в парке» пройдет в Ногинске

Богородские парки вновь подготовили насыщенную и яркую программу для жителей округа в разгар летнего сезона. Участников ждут экскурсии, музыкальные игры, живая музыка и уличное кино.

В среду в 17:00 в камерном зале Центрального парка пройдут занятия по основам живописи и классической скульптуры.

В пятницу все желающие могут окунуться в атмосферу профессиональной фотографии вместе с любительским объединением «Фото парк». Начало занятий в 16:00 в павильоне Центрального парка.

Суббота начнётся с еженедельного забега «5 верст», старт в 9:00 от фонтана «Ангел Мира».

В 12:00 детские программы системного расписания пройдут в Центральном и Глуховском парках. Аналогичные мероприятия начнутся в парке «Липовая аллея» в 18:00.

В 21:00 посетители парка «Липовая аллея» смогут посмотреть на большом экране под открытым небом художественный фильм «Непослушники».

В воскресенье парки «Роща», Центральный и Глуховский приглашают на детские мероприятия системного расписания с 12:00. А в 21:00 в Глуховском и Центральном парке покажут художественный фильм «Непослушники».