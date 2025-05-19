Акция «Ночь музеев» прошла в «Путевом дворце» Солнечногорска
Всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Гости смогли ознакомиться с действующей экспозицией, посетить презентацию книги археолога Александра Неклюдова и концертную программу композитора Александра Можейко.
Зрители увидели временную выставку «С чего начинается Родина», на которой 72 художника со всего Подмосковья представили 176 творческих работ, посвященных Великой Победе и Году защитника Отечества. Среди всех полотен гости отметили портреты участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
«В 2025 году „Ночь музеев“ посвятили близкой всем нам теме „Герои“. Красной нитью проходит она через историю нашей страны, как никогда актуально звучит она сегодня. В „Путевом дворце“ проходит целая тематическая выставка, о которой с удовольствием рассказывали на протяжении всей акции», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Одним из ярких событий «Ночи музеев» стала презентация книги археолога Александра Неклюдова «Кладоискатели и клады». На мероприятии собрались краеведы из Солнечногорска, Зеленограда, Химок, а также жители, интересующиеся историей своего края. На протяжении многих лет автор проводил в Солнечногорске экспедиции, исследуя стоянки каменного века в Льялово и Лопотово, а также славянские селища и курганы в Менделеево и Никольском. Одним из наиболее значительных открытий стала стоянка «Льялово-3», населенная еще в палеолите представителями иеневской культуры.
Кроме того, состоялся концерт композитора и аранжировщика Александра Можейко, в котором приняли участие члены творческого объединения композиторов и поэтов-песенников Анна Кадина и Сергей Кебалов, солистка Мосфилармонии Наталья Панасюк и солист из Солнечногорска Иван Чеботарев. Также выступил местный поэт, член Союза писателей России Валерий Шевченко.