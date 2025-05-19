Акция «Ночь музеев» прошла в «Путевом дворце» Солнечногорска

Всероссийская ежегодная акция «Ночь музеев» прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Гости смогли ознакомиться с действующей экспозицией, посетить презентацию книги археолога Александра Неклюдова и концертную программу композитора Александра Можейко.

Зрители увидели временную выставку «С чего начинается Родина», на которой 72 художника со всего Подмосковья представили 176 творческих работ, посвященных Великой Победе и Году защитника Отечества. Среди всех полотен гости отметили портреты участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«В 2025 году „Ночь музеев“ посвятили близкой всем нам теме „Герои“. Красной нитью проходит она через историю нашей страны, как никогда актуально звучит она сегодня. В „Путевом дворце“ проходит целая тематическая выставка, о которой с удовольствием рассказывали на протяжении всей акции», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.