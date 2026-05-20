Акция «Ночь музеев» прошла в Подольске

Подольский выставочный зал присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» и подготовил для гостей большую культурную программу. Посетители побывали на концертах, экскурсиях, кинопоказе и мастер-классе по кружевоплетению.

Одной из центральных частей программы стал концерт клавесинной музыки «Германия. Франция. Диалог культур». Перед зрителями выступила клавесинистка Райса Кунафина. В ее исполнении прозвучали произведения французского композитора Жака Дюфли, немецкого музыканта Иоганна Кристиана Баха и английского автора Генри Перселла. В программу вошла и известная композиция «Зеленые рукава». Музыкант выступала как с сольными номерами, так и вместе с электронным органом.

«Мы постарались показать, насколько по-разному может звучать европейская музыка разных эпох и стран», — отметила Райса Кунафина.

Для гостей также организовали мастер-класс по коклюшечному кружеву. Участникам рассказали об истории этого ремесла и показали основные техники плетения тесьмы. Желающие смогли самостоятельно попробовать работу с коклюшками под руководством мастеров.

Еще одной частью программы стал концерт «Мистерия Песнь Песней Соломона» в исполнении Камилы Любарт. Посетители выставочного зала также побывали на экскурсии «Мы должны это помнить», которую провели в экспозиции «Военная комната». Экскурсоводы рассказали о событиях военных лет и представленных в зале экспонатах.

В течение вечера для посетителей работал кинопоказ. Акция собрала любителей музыки, истории и декоративно-прикладного искусства разных возрастов.