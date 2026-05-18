Акция «Ночь музеев» прошла в Дмитровском кремле

В рамках всероссийской акции 16 мая музей-заповедник «Дмитровский кремль» встретил посетителей на всех своих площадках. Тема «Родное» была приурочена к Году единства народов России.

Основным событием «Ночи музеев» стал проект «Открытые фонды». Посетители смогли увидеть экспонаты, которые обычно скрыты от глаз в хранилищах. На авторских экскурсиях гости с интересом знакомились с «Изразцовым жаром царских печей», узнавали секреты «Серебра на фарфоре» и обсуждали фотовыставку «Улица говорит» с ее автором. Экспозиция «Гуляй, губерния!» воссоздала атмосферу ярмарки XIX века. Музыкальная программа включала три концерта с участием Анастасии Владимировой, народного коллектива «Инструментальный ансамбль „Фолк Ремикс“ и хореографических коллективов с программой „Танцы народов мира“.

Финалом акции впервые стали три церемонии регистрации брака на территории музея, организованные Министерством социального развития Подмосковья. Сотрудники музея встретили молодоженов теплыми словами и вручили памятные подарки.

Музей-заповедник «Дмитровский кремль», которому исполнилось 108 лет, является одним из старейших в регионе. Комплекс включает 12 зданий, 55 тысяч экспонатов, 50 экскурсионных программ и четыре выставочных зала.