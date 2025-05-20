Балашихинский историко-краеведческий музей стал частью всероссийской акции «Ночь музеев», подарив гостям яркую и насыщенную программу. Посетителей ждали концерты, уникальные выставки и необычные мастер-классы, которые объединили историю, искусство и творчество.

Одним из ключевых событий стала выставка «Чернильное царство», посвященная истории чернил. Экскурсию по ней провел Вадим Лавров, президент московского клуба коллекционеров «Искатель». Гости узнали об эволюции письменных принадлежностей, попробовали угадать ароматы чернил и даже написали несколько строк настоящими перьевыми ручками с чернилами на мастер-классе.

Для юных посетителей организовали мастер-класс по созданию фронтовых писем, сопровождавшийся рассказом о военной технике времен Великой Отечественной войны. Это позволило детям не только прикоснуться к истории, но и проявить творческие способности.

Музыкальную атмосферу вечера создали воспитанники Детской школы искусств № 2, чьи выступления на различных инструментах добавили событию особого очарования.

В этот день все музеи Подмосковья присоединились к акции, предложив гостям интерактивные программы, выставки и экскурсии. Балашихинский музей в очередной раз доказал, что история и культура могут быть увлекательными и доступными для всех.