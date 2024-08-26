Акция «Ночь кино» прошла на 11 площадках в Чехове

Более полутора тысяч жителей Чехова присоединились к акции «Ночь кино» в этом году. Зрителям показали три новинки отечественного кинематографа: военно-историческую драму «Воздух», сказку «По щучьему велению», фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед».

«Полезна акция тем, что каждая семья может посвятить время себе, своим детям. „Ночь кино“ — акция для всех, от мала до велика. Для тех, кто любит российский кинематограф», — сказала заместитель директора Культурно-творческой дирекции Чехова Тамара Обоскалова.

Для участников акции работали фотозоны. Всем желающим раздавали бесплатный чай и сладкие угощения.