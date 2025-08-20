Акция «Ночь кино» пройдет в Раменском 23 августа

Жители Раменского муниципального округа смогут бесплатно посмотреть российские фильмы в рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства иностранных дел России, операторами выступают Роскино и Фонд кино.

Организаторы уже подготовили две площадки. В городском парке на площади «Лира» показы начнутся в 20:00 с детского фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», в 22:00 покажут биографическую ленту «Пророк. История Александра Пушкина», а завершится программа в 00:30 показом фильма «Группа крови».

Программа во Дворце культуры «Победа» поселка Удельная будет стартовать раньше — в 17:00. Зрителям покажут те же три картины с интервалом в два часа. Последний сеанс здесь начнется в 21:00.

Все фильмы современного российского производства. Вход на показы свободный. Акция «Ночь кино» традиционно проводится в конце августа и объединяет сотни площадок по всей стране.