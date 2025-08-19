Акция «Ночь кино» пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках 23 августа

В Кузьминском лесопарке в Котельниках 23 августа в 19:30 пройдет юбилейная десятая всероссийская акция «Ночь кино». Она приурочена и посвящена Дню российского кино.
В программе вечера — семейная сказочная адаптация по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», биографическая лента о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» и военная драма «Группа крови», показ которой посвящен 80‑й годовщине Победы.
Организаторы приглашают всех любителей кино на теплый летний кинопросмотр под открытым небом. Вход свободный, без возрастных ограничений.