Акция «Ночь кино» пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках 23 августа

В Кузьминском лесопарке в Котельниках 23 августа в 19:30 пройдет юбилейная десятая всероссийская акция «Ночь кино». Она приурочена и посвящена Дню российского кино.

В программе вечера — семейная сказочная адаптация по произведению Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», биографическая лента о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» и военная драма «Группа крови», показ которой посвящен 80‑й годовщине Победы.

Организаторы приглашают всех любителей кино на теплый летний кинопросмотр под открытым небом. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.