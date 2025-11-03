Акция «Ночь искусств» прошла в музейно-выставочном центре в Серпухове

Ежегодное культурное мероприятие организовали в Серпухове. Для посетителей музейного центра подготовили экскурсии, квесты и мастер-классы.

Для гостей работали постоянные выставки и экспозиции: «В кругу друзей. 30 лет» и «Мир русской деревни». На их площадках провели тематические квесты.

Также все желающие могли принять участие в экскурсии по выставке «Яблоко Ньютона» — музею научных приключений, посмотреть концерт группы «Квартира 21», театрализованную программу «Тайны Пиковой дамы» по опере Чайковского и побывать в мастерской гравюры.

Кроме того, ВИК «Серпуховский Рубеж» представил игровую историческую программу по Русскому царству XVII века «Первопрестольная-Настольная-Застольная-Хлебосольная».

«„Ночь искусств — 2025“ в Музейно-выставочном центре стала ярким и запоминающимся событием, подарившим всем участникам массу положительных эмоций и новых впечатлений, — отметили в пресс-службе городского округа Серпухов.