Акция «Ночь искусств» прошла в историко-художественном музее в Серпухове

Программу провели в рамках выставки «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» в Каретном сарае. Также все желающие могли побывать на презентации выставки «Огнем очищенные, не руками творенные» в Покровской старообрядческой церкви.

Для посетителей провели мастер-классы с режиссером и психологом, а также творческую встречу с фотографом. Участие в мероприятии приняли жители разных возрастов.

Ранее мы рассказывали о том, чтоаАкция «Ночь искусств» также прошла в музейно-выставочном центре в Серпухове. Для посетителей подготовили экскурсии, квесты и мастер-классы. Также работали постоянные выставки и экспозиции, а ВИК «Серпуховский Рубеж» представил игровую историческую программу по Русскому царству XVII века.