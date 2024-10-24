Акция «Ночь искусств» пройдет в центральной библиотеке в Дмитрове 3 ноября

В Дмитровской центральной библиотеке пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств — 2024». Сотрудники готовят для посетителей мастер-классы, игры, тематические фотозоны и чаепитие.

«Ночь искусств» в библиотеке пройдет 3 ноября с 18:00 до 21:00. Гости смогут принять участие в церемонии и узнать, как на Руси пили чай с вареньем. Для всех будут доступны выставка дмитровских мастериц, традиционные игры, мастер-классы по изготовлению подковы и фоторамки, программа «Русское застолье» и занятия каллиграфией.

Дмитровская центральная библиотека располагается по адресу: улица Почтовая, дом № 16, корпус № 2. Каждый желающий сможет посетить мероприятие бесплатно.

«Всероссийская акция „Ночь искусств“ в Дмитровской центральной библиотеке станет настоящим праздником для всех любителей русской культуры и традиций. Мы рады предоставить возможность окунуться в атмосферу народных обычаев и насладиться творчеством наших талантливых земляков», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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