Акция «Ночь искусств» пройдет в музеях Подмосковья 3 и 4 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября в государственных музеях Подмосковья. Гостей ждут выставки, экскурсии, концерты, мастер-классы, литературные беседы и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в этом году акцию посвятили Дню народного единства. Она пройдет под девизом «Россия объединяет».

Экскурсии по постоянным и временным экспозициям, викторину и творческие мастер-классы подготовили для посетителей Серпуховского историко-художественного музея.

А в музее-заповеднике «Усадьба „Муранова“» зрители увидят спектакль «Антон Чехов. Рассказики» в постановке мытищинского театра ФЭСТ.

В звенигородском государственном музее-заповеднике для гостей организовали творческую программу «Зажги свою звезду над Звенигородом» — все желающие смогут разместить свою звезду на изображении ночной улицы города.

Праздничные мероприятия пройдут и в других музеях Подмосковье, подробнее узнать о них можно на сайтах и в соцсетях музеев и выставочных центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.