Акция «Ночь искусств» пройдет в музее «Архангельское» в Красногорске

Музей-заповедник «Архангельское» присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Ее приурочат ко Дню народного единства. Для гостей организуют бесплатные мероприятия.

Вход в парк и на выставки будет бесплатным с четырех часов дня. Каждый желающий сможет увидеть коллекции, работы современных художников, познакомиться с историей усадьбы.

Сотрудники музея проведут экскурсии. В Западном флигеле Дворца покажут мемориальные экипажи. В Малом дворце «Каприз» — коллекцию фарфора.

Работы современных художников можно будет увидеть на выставке «Ускользающие воспоминания». Кроме того, проведут концерт «Закулисье Тюдоров». На нем выступят солисты вокального ансамбля Renaissance Voices.

В Колоннаде посетителей будет ждать новая выставка «Сюжеты и символы. Богини Олимпа». Здесь представят свыше 100 предметов из княжеской коллекции.

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