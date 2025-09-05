Акция «Мы против терроризма!» прошла в школе № 19 в Химках

Мероприятие в Химках организовали в День солидарности в борьбе с терроризмом. Участники обсудили с подростками основы безопасности и гражданской ответственности.

На встречу приехали сотрудники полиции и представитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Беседу посвятили вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Владислав Степушин в своем выступлении акцентировал внимание на ценностях патриотизма и защиты Отечества.

«Когда дети смотрят в глаза тем, кто каждый день защищает наш покой, слова о мире и безопасности приобретают особую важность. Они становятся личным убеждением. Именно так мы и должны говорить с молодежью о самых серьезных вещах», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Муниципальный депутат Алексей Федоров охарактеризовал такие акции как элемент системной работы администрации по укреплению правосознания и патриотического воспитания молодежи.