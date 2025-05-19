Акция «Мелодии вместо звонков» продлится в школах Истры до конца мая

В рамках акции Минпросвещения России звонки в учебных заведениях заменили на песни военных лет. Это новшество ввели не только в Истре, но и в других городах Подмосковья.

Легендарные песни, такие как «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь», «Казаки в Берлине» и другие композиции, смогли услышать школьники. Им очень понравилась эта инициатива. Такая музыка пришлась по вкусу юному поколению.

Данный проект организовали в школах и колледжах в ноябре прошлого года. Каждый месяц разные мелодии, посвященные каким-то важным событиям, праздникам или темам внеклассных занятий «Разговоры о важном», звучат вместо звонков.

Акция направлена на воспитание молодежи и приобщение школьников к музыкальным шедеврам и знакомство с великими композиторами России.

Песни военных лет будут включать в школах до конца мая.