Акция «Марш кремлевских курсантов» прошла вблизи мемориала в Волоколамске

Волоколамск стал одним из пунктов шествия участников патриотической акции «Марш кремлевских курсантов». Активисты посетили мемориал «Взрыв» недалеко от деревни Строково.

Традиционно в акции участвуют курсанты училищ и студенты вузов. Они идут по маршруту, по которому в октябре 1941 года за 36 часов прошли кремлевские курсанты Отдельного курсантского полка на базе Московского Краснознаменного пехотного училища.

Активисты шествуют в полном обмундировании с макетами оружия. Накануне они дошли до 114-го километра Волоколамского шоссе. У мемориала «Взрыв» они отдали дань памяти 11 героям-саперам, которые погибли недалеко от этого места в годы Великой Отечественной войны.

«Эта акция — возможность отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны и узнать больше об их подвигах. Она также способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения к истории своей страны», — сказала временно исполняющая обязанности главы администрации Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

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