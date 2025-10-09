Акция «Марш кремлевских курсантов» прошла в Волоколамском округе

Традиционное патриотическое мероприятие проводилось уже в 10-й раз. В нем приняли участие более 800 молодых кадетов, студентов военных и гражданских учебных заведений, а также представителей военно-патриотических клубов.

Путь памяти длиной 85 километров воспроизводит марш-бросок героев 1941 года — курсантов Московского командного училища, сыгравший ключевую роль в обороне Москвы.

«Марш кремлевских курсантов» в поселке Чисмена встретила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Участники возложили цветы к мемориалу легендарному танкисту, Герою СССР Дмитрию Лавриненко, а также почтили память 11 героев-саперов, погибших в ноябре 1941 года у деревни Строково.

В акции также приняли воспитанники детского сада № 2. Дошкольники встретили делегацию у памятника морякам-тихоокеанцам, участвовавшим в освобождении района, с песнями, стихами и дружным «Ура!».

Марш завершился торжественной церемонией и возложением цветов к памятнику в селе Ярополец — месте героического подвига курсантов 1941 года.

Наталья Козлова отметила, что мероприятие стало ярким напоминанием о ценности героического прошлого и необходимости передачи патриотических ценностей будущим поколениям.

«Акция „Марш кремлевских курсантов“ подтверждает, что память о героических подвигах навсегда останется частью национальной истории и души народа», — подчеркнула глава Волоколамского округа.