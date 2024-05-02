Акция «Майский вальс» пройдет в День Победы в Лобне | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:21 Акция «Майский вальс» пройдет в День Победы в Лобне Медиасток.рф

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В День Победы в Лобне состоится акция «Майский вальс». Она пройдет у главной сцены праздника, которую установят у здания городской администрации.

Участие в мероприятии примут ученики танцевальных групп города, исполняющие танец под композицию «Майский вальс». Все желающие могут присоединиться к мероприятию.

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Акцию проведут в Лобне впервые. Генеральная репетиция запланирована на 8 мая в 18:30 возле здания администрации городского округа Лобня, а само мероприятие «Майский вальс» состоится 9 мая в 15:00.

Напомним, администрация городского округа Лобня расположена на улице Ленина, 21.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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