Акция «Любовь в моей семье: память поколений» прошла в Домодедове

Мероприятие проводится управлением образования округа совместно с Домодедовским благочинием уже в 10-й раз. В этом году участие в конкурсе приняло около 110 семей.

Лучшие работы были выбраны в трех номинациях: «Фотография „Память поколений“», «Моя родословная» и «Видеоролик». Каждая семья ответственно подошла к творческому процессу, поскольку это объединяет и помогает передать память будущим поколениям.

В рамках номинации «Фотография» конкурсантам нужно было выбрать снимок родственника в военное время и в точности повторить его образ, не только подобрав соответствующую одежду и позу, но и передав эмоции.

На церемонии награждения победителей глава Домодедова Евгения Хрусталева отметила важность таких акций. «Это прекрасный повод детям узнать больше о своей семье, а родителям — больше времени проводить со своими детьми. Сохраняйте свою историю и передавайте

ее поколениям», — сказала руководитель муниципалитета.

Напомним, что в начале учебного года Евгения Хрусталева подарила всем первоклассникам издание «Моя родословная книга». Ребята заполняли ее страницы вместе с родителями.