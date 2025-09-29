В Центральной библиотеке округа прошла международная просветительская акция «Литературный диктант — 2025». Она собрала в стенах библиотеки фрязинцев, желающих проверить свои знания в области литературы и почтить память великих русских писателей.

Участникам было предложено ответить на 20 вопросов, охватывающих широкий спектр русской литературы — от произведений классиков до работ современных авторов. Вопросы диктанта охватывали знание биографий писателей, содержание известных произведений, литературные термины и факты.

«Центральная библиотека Фрязина впервые присоединилась к международной акции в этом году, и мы надеемся, что это положит начало новой доброй традиции. Мы были приятно удивлены высоким интересом горожан к мероприятию и с удовольствием будем продолжать организовывать подобные просветительские акции в будущем. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить интересные события и присоединяйтесь к нашим мероприятиям!», — сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Организаторы выразили уверенность, что «Литературный диктант» не только позволяет проверить свои знания, но и способствует популяризации чтения, повышению интереса к русской литературе и укреплению культурного наследия.