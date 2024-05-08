Акция «Лес памяти» прошла в Лобне | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 10:57 Акция «Лес памяти» прошла в Лобне Телеканал «360»

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В память о ветеранах Великой Отечественной в Лобне высадили сотни деревьев. Центральной площадкой акция «Лес памяти» стал Киовский парк.

Акция объединила разные поколения: школьников, ветеранов, семьи с детьми и внуками. Всего деревья высадили на 17 площадках. Молодые ели украсили Киовский парк, а в микрорайоне Депо заложили аллею из яблонь. Эти саженцы неприхотливы, морозоустойчивы и долговечны, поэтому их весеннему цветению будут радоваться еще многие поколения лобненцев.

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«Практически 70 яблонь мы сегодня будем сажать. Лобня — очень зеленый город, но это нисколечко не мешает нам сделать ее еще зеленее и лучше», — поделилась глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Участником акции также стал депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

«Мы с Анной Владимировной посадили свои деревья. Очень радует, что мы сделали это именно в парке Киово, где в прошлом году была закончена реконструкция. Важно, что администрация продолжает заниматься развитием этого центра досуга жителей города Лобни», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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