Акция «Лес будущего» прошла в Дмитровском городском округе | 360°

Подмосковье 19 мая 2024, 15:11 Акция «Лес будущего» прошла в Дмитровском городском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Акцию «Лес будущего» провели в Дмитровском городском округе. В этом году организовали 16 площадок, одна из которых находится в Озерецком лесничестве, рядом с поселком «Лыжник».

Подмосковная акция по привлечению к лесовосстановлению всех желающих за десять лет своего существования стала очень популярной среди жителей Московской области. На участке площадью 4,6 гектара более двух тысяч человек высадили 18400 сеянцев ели.

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Сотрудники лесничества заранее провели все необходимые агротехнические работы — площадку расчистили и сделали специальные борозды. Сеянцы, возраст которых составляет три года, доставили из Дмитровского лесного питомника.

Всех участников акции поприветствовали председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Илья Игоревич отметил, что Дмитровский городской округ — один из самых больших по территории в Московской области, и половина земли — это лес, наше богатство, о котором мы все обязаны заботиться и сохранять его. Он поблагодарил всех участников за вклад в озеленение округа.

Также, отряд юных инспекторов движения из Дмитровской школы № 9 принял участие в акции «Лес будущего» уже пятый раз. Ребята рассказали, что сажать не трудно, а лес — это большое дело для будущего.

Напомним, мероприятие проводится ежегодно в рамках международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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