Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:36 Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Подготовка к масштабной экологической акции «Лес будущего» завершается в Московской области. В филиалах «Центрлесхоза» из специальных холодильников достают сеянцы ели, сосны и дуба.

Посадочный материл используют во время ежегодной акции «Лес будущего», которая стартует 18 мая. Участников ждут на 16 подготовленных лесных площадках. Выбрать ближайшую можно с помощью карты.

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Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество в Дмитровском округе. Начало акции — 10:00.

Желающих внести свою лепту в дело лесовосстановления обеспечат инвентарем и саженцами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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