Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 12:23 Акция «Лес будущего» пройдет в Подмосковье 18 мая Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Акция «Лес будущего» состоится в Подмосковье 18 мая. Ее центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитрове.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, недалеко от места проведения мероприятия обустроят парковку, от которой будут курсировать бесплатные автобусы. Добраться до туда также можно на электричке с Савеловского вокзала.

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«Посадочный материал и инвентарь выдадим на месте. Одевайтесь по погоде, берите коллег, друзей, родных и хорошее настроение. Приходите семьями и с детьми вместе с нами сажать деревья», — сказали в ведомстве.

Ознакомиться с лесными площадками можно по ссылке. Начало акции запланировано на 10:00.

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