Акция «Лес будущего» пройдет на 16 площадках в Подмосковье | 360°

13 мая 2024, 14:11
Акция «Лес будущего» пройдет на 16 площадках в Подмосковье
Ежегодная акция по посадке деревьев «Лес будущего» стартует в Подмосковье 18 мая. В Комлесхозе региона рассказали, как стать участником.
Деревья будут высаживать на 16 подготовленных лесных площадках. Принять участие может каждый желающий.
Реклама
Центральным местом акции в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Площадка находится рядом с коттеджным поселком «Лыжник» Дмитровского округа. Для участников организуют бесплатные автобусы от места парковки машины до места высадки деревьев. Сбор участников стартует в 9:00, а начало посадок — в 10:00.
Инвентарь и саженцы выдадут на месте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама