Акция «Лес будущего» пройдет на 16 площадках в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 14:11 Акция «Лес будущего» пройдет на 16 площадках в Подмосковье Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Ежегодная акция по посадке деревьев «Лес будущего» стартует в Подмосковье 18 мая. В Комлесхозе региона рассказали, как стать участником.

Деревья будут высаживать на 16 подготовленных лесных площадках. Принять участие может каждый желающий.

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Центральным местом акции в этом году станет Озерецкое участковое лесничество. Площадка находится рядом с коттеджным поселком «Лыжник» Дмитровского округа. Для участников организуют бесплатные автобусы от места парковки машины до места высадки деревьев. Сбор участников стартует в 9:00, а начало посадок — в 10:00.

Инвентарь и саженцы выдадут на месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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