Акция ко Всемирному дню донора крови прошла в Лобне

В центральном парке провели выездное мероприятие, организованное «Волонтерами Подмосковья», областными министерствами здравоохранения и информации и молодежной политики. Мобильные пункты для заготовки и хранения крови сделали донорство более доступным.

Все необходимые санитарные правила соблюдались неукоснительно, и желающих сдать кровь становилось все больше. Врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Светлана Кошелева отметила, что за последние пять лет донорское движение сильно помолодело. Молодые люди часто приходят с друзьями, приводят знакомых, жители Подмосковья очень активно участвуют в донорстве.

Накануне Всемирного дня донора в парк пришли 75 человек. Кто-то сдавал кровь впервые, но большинство — уже много лет. Донор Алена Калинкина рассказала, что ее бабушка была почетным донором, и она решила не отставать — сдает кровь уже пятый раз.

После процедуры донорам предложили горячий чай, углеводный завтрак и шоколад от городской администрации — чтобы восстановить силы и зарядиться энергией. Светлана Михеева впервые участвовала в выездной акции и была удивлена большому количеству участников.

Каждому третьему пациенту хоть раз в жизни переливали донорскую кровь. Биоматериал используется для прямого переливания, приготовления препаратов и в научных целях. С каждым годом свободной крови нужно все больше, и выездные акции помогают пополнить банк.

Собранные за несколько часов работы более 27 литров крови передадут в лечебные учреждения региона, которые особенно нуждаются в резерве.​​