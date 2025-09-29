Акция ко Дню здорового сердца прошла в Волоколамске

В оздоровительной прогулке по парку приняли участие жители города разных возрастов — от самых маленьких до пенсионеров. Все они преодолели рекомендуемую медиками суточную норму — 10 тысяч шагов

Участников акции поприветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Перед тем, как отправиться по маршруту, горожане размялись под руководством фитнес-тренера Елены Чудиновой.

Несмотря на пасмурную погоду все получили заряд бодрости и позитивные эмоции. После преодоления дистанции каждому вручили сувенирный значок и памятный диплом.

Для среднестатистического человека 10 тысяч шагов соответствуют примерно семи-восьми километрам и требуют около полутора часов ходьбы в течение дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.