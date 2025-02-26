Акция ко Дню защитника Отечества прошла в родильном доме в Серпухове

В честь Дня защитника Отечества представители партии «Единая Россия» посетили Серпуховский родильный дом. Они поздравили мам с рождением малышей.

В акции участвовали исполнительный секретарь серпуховского отделения «Единой России», руководитель фракции в Совете депутатов Николай Пушкин и руководитель Общественной приемной «Единой России» Вадим Моторин. Гости родильного дома вручили мамам подарки от партии.

Символично, что 23 февраля в учреждении на свет появились 11 младенцев. Из них девять мальчики — будущие защитники Родины. Так, в этот день Наталья Юрицина родила своего первенца. Молодая мама отметила профессионализм специалистов родильного дома и выразила желание прийти сюда еще раз.

Всего в городском округе Серпухов за 25 дней февраля родились 92 ребенка, причем мальчиков больше, чем девочек.