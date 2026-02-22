Акция ко Дню защитника Отечества прошла в Павлово-Посадском округе

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, жители Павлово-Посадского округа возложили цветы к мемориалам и памятным местам. В акции приняли участие представители администрации, общественных организаций и молодежных объединений.

Памятные мероприятия охватили весь округ, объединив разные поколения. В этот день вспоминали ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции.

«Мы помним каждого, кто в разные годы и эпохи встал на защиту родной земли. Наша благодарность — бесконечна. Низкий поклон всем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу землю, наш народ, наши ценности», — отмечают организаторы.

Мероприятия напомнили о силе духа, верности долгу и любви к Отечеству. Организаторы подчеркнули, что память о подвигах продолжает жить в каждой семье округа, передаваясь от старших поколений к молодежи.