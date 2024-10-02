Акция ко Дню воссоединения России с новыми регионами прошла в Волоколамске

Патриотическая акция «Мы — вместе с Россией!» состоялась в Волоколамске. Участники выложили на площади надпись из зажженных свечей.

Мероприятие посвятили воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Надпись «Мы вместе» выложили на городской площади.

Открыла акцию временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Воссоединение России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями с Россией Крыма и Севастополя — это великий акт торжества исторической справедливости. „Мы — вместе с Россией!“ — такова была воля народа. Отстаивая это право и борясь за этот путь, наши бойцы мужественно сражаются против киевского нацистского режима в ходе специальной военной операции. В их рядах самоотверженно воюют волоколамские мужчины. Здесь, дома, парней и их семьи поддерживаем все мы. Мы желаем российской армии победы!», — сказала Наталья Козлова.

Отметим, что в акции поучаствовали председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, ветераны, представители «Молодой гвардии», юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, волонтеры, представители силовых структур и неравнодушные жители и гости округа.

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