Мероприятие состоялось 18 марта в Москве на ВДНХ и объединило более 3000 человек. Студенты Ногинского филиала Университета просвещения стали частью масштабного шествия.

Участники патриотической акции хотели продемонстрировать единство и поддержку исторических решений, которые были приняты в переломный момент истории. Они подчеркнули, что это не просто жест солидарности, а символ общей ответственности и любви к Родине. Такие мероприятия важны для сохранения исторической памяти и передачи ее подрастающему поколению.

Студенты выстроились в ряд, образовав слово «Навсегда» и контур карты Республики Крым, а также развернули флаги Российской Федерации, Крыма и Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.