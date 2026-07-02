Акция ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Лобне

Мероприятие «Свеча памяти» состоялось 1 июля в Центральном парке у братской могилы «Звонница». Участники зажгли свечи в память о погибших героях.

В акции участвовали глава городского округа Лобня Анна Кротова, депутат Государственной думы Денис Кравченко, представители администрации, ветераны боевых действий, депутаты местного Совета депутатов, молодогвардейцы, волонтеры и жители. Из сотен горящих свечей выложили символическую картину — Вечный огонь и надпись: «Лобня помнит».

Анна Кротова поблагодарила людей, которые участвовали в вооруженных конфликтах, защищая интересы страны. Она отметила, что пламя каждой свечи — символ благодарности, уважения и вечной памяти о мужестве и стойкости героев.

«Это мероприятие — живая связь поколений, которую не прервать. Память о подвиге героев будет жить», — добавила глава муниципалитета.