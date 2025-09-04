Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Лосино-Петровском

В Свердловской школе городского округа Лосино-Петровский прошла памятная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Дети сделали своими руками свечи, символизирующие память и надежду, и зажгли их.

Акция «Свеча памяти» началась в 20:00. Собравшиеся призвали всех помнить об этой трагедии, быть внимательными и терпимыми друг к другу. Каждый школьник зажег свою свечу в знак солидарности с жертвами террористических актов и в поддержку мирного неба.

Как отметил один из участников акции, важно помнить об этой трагедии и вместе бороться с идеологией терроризма и экстремизма.

«Трагедия Беслана — это трагедия, которую невозможно забыть! Трагедия Беслана — это слезы и горе всего мира», — добавил он.

