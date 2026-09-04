Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошла в Химках

В детской библиотеке № 3 в Химках состоялось патриотическое мероприятие, посвященное памяти жертв трагедии в Беслане. В акции приняли участие депутаты городского округа и лидеры Движения общественной поддержки.

В детской библиотеке № 3 Химок прошло мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которое приурочили к памяти жертв теракта в Беслане. Среди участников — депутаты городского округа Надежда Смирнова, Артур Каримов, Юлия Мамай, а также лидеры Движения общественной поддержки Ольга Марасанова и Владислав Степушин.

«Сегодня мы вспоминаем одну из самых страшных страниц нашей новейшей истории — Беслан. Эта трагедия навсегда останется в наших сердцах. Мы обязаны говорить об этом с молодежью, чтобы подобное никогда не повторилось. Такие мероприятия в рамках программы „Успех V единстве поколений“ помогают сохранять историческую память и передавать ее подрастающему поколению», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

3 сентября в России вспоминают трагедию 2004 года: в школе № 1 Беслана погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В рамках встречи участникам рассказали о хронике тех дней, о подвиге спасателей и сотрудников правоохранительных органов, а также о важности противодействия терроризму и экстремизму. Память жертв почтили минутой молчания.

«Мы не имеем права забывать о том, что произошло, и обязаны делать все, чтобы уберечь будущие поколения от подобных трагедий. Наш долг — воспитывать в молодежи уважение к жизни, ответственность и неравнодушие», — подчеркнула Ольга Марасанова.

Владислав Степушин подчеркнул, что такие мероприятия напоминают о ценности единства, необходимости быть бдительными и готовыми противостоять угрозам.