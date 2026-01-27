Акция ко Дню снятия блокады Ленинграда прошла в школах Волоколамска

Пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Учащимся раздали символические кусочки хлеба — главный символ акции памяти. В образовательных учреждениях округа провели классные часы, уроки мужества и тематические выставки.

В школах Волоколамска состоялась патриотическая акция «Блокадный хлеб». Мероприятия были посвящены годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Школьникам рассказали о жизни в осажденном городе, о ежедневных испытаниях голодом, холодом и артиллерийскими обстрелами. Ключевым моментом акции стала раздача кусочков хлеба весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи была установлена для жителей Ленинграда в самый трудный период.

Также в рамках памятных мероприятий ученики читали стихи и отрывки из произведений о войне, смотрели документальные фильмы и обсуждали исторические события. Особую атмосферу создало музыкальное сопровождение: вместо обычных школьных звонков в коридорах звучали фрагменты легендарной Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, впервые исполненной в блокадном городе.

Акция «Блокадный хлеб» стала для школьников важным уроком памяти, уважения к истории и человеческому подвигу.