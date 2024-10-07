Акция ко дню рождения «ВКонтакте» пройдет в Котельниках 10 октября

Кузьминский лесопарк в Котельниках приглашает всех желающих на увлекательные мероприятия, которые пройдут с 7 по 13 октября. Спортивные и развлекательные активности можно посетить всей семьей.

Так, 9 октября, в 18:30 пройдет занятие по бегу и общей физической подготовке. Под руководством инструктора спортшколы «Котельники» Ирины Ермаковой участники смогут пробежаться по живописным лесным дорожкам и выполнить комплекс упражнений для укрепления здоровья.

Также 10 октября состоится акция, посвященная Дню рождения социальной сети «ВКонтакте». Участников ждут викторины, интересные факты о платформе и полезная информация о безопасности в интернете.

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